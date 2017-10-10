Пятеро российских туристов пострадали в ДТП в Тунисе

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В результате ДТП в Тунисе пострадали пятеро российских туристов. Они были доставлены в больницу с различными травмами. При этом в Ростуризме отметили, что пока не получили информацию о пострадавших туристах от МИД России.

Пятеро российских туристов пострадали в результате аварии на трассе недалеко от города Тозер в Тунисе. Об этом сообщает "Интерфакс".

По данным местных СМИ, автомобиль, в котором находились российские граждане, перевернулся на дороге. Все пострадавшие были доставлены в больницу с различными травмами.

В Ростуризме отметили, что пока не получили информацию о пострадавших туристах от МИД России. "Мы ждем подтверждения от ситуационно-кризисного центра МИД относительно того, пострадали ли в ДТП в Тунисе россияне, и если да, каково их состояние", - сказала советник главы Ростуризма Светлана Сергеева.