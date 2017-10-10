Поклонская попросила Генпрокуратуру запретить "Христианское государство"

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Депутат Госдумы Наталья Поклонская просит генпрокурора Юрия Чайку запретить деятельность организации "Христианское государство – Святая Русь", а также внести представление министру культуры Владимиру Мединскому с требованием отозвать прокатное удостоверение у "Матильды".

Депутат Госдумы Наталья Поклонская обратилась к генпрокурору Юрию Чайке с просьбой запретить деятельность организации "Христианское государство - Святая Русь", лидеру которой ранее предъявили обвинение по делу об угрозах в связи с показом фильма "Матильда".

Текст обращения парламентарий опубликовала во "ВКонтакте". В нем Поклонская также просит внести представление министру культуры Владимиру Мединскому с требованием отозвать прокатное удостоверение у фильма, "который уже спровоцировал на совершение ряда тяжких преступлений и ставит под угрозу жизни и здоровье людей".

Министр культуры Владимир Мединский ранее заявил об отсутствии законных оснований для отзыва прокатного удостоверения у работы Алексея Учителя.

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