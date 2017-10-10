Украина возмущена заявлением президента Чехии по Крыму

Теги: мид Украина чехия крым

МИД Украины возмущен заявлением президента Чехии Милоша Земана по поводу ситуации с Крымом. Ранее чешский лидер посоветовал Киеву получить компенсацию за полуостров - или в финансовой форме, или нефтью и газом.

Министерство иностранных дел Украины выразило протест в связи с заявлением президента Чехии Милоша Земана по Крыму. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

"Это предложение выходит за политические рамки и является откровенным цинизмом. Украина никогда не будет торговать своей территорией, своими ценностями и своей свободой", - отметили в украинском внешнеполитическом ведомстве.

Ранее во вторник Земан заявил, что если Украина не смирится с потерей полуострова, то начнется европейская война. По словам президента Чехии, Киеву следует получить компенсацию за Крым - или в финансовой форме, или нефтью и газом.

Читайте также:

Земан: попытки Украины забрать Крым приведут к европейской войне