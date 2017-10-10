Сборная России по футболу сыграла вничью с Ираном

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Российские футболисты сыграли вничью с командой Ирана в контрольном матче. Встреча завершилась со счетом 1:1. В составе нашей сборной отличился Дмитрий Полоз.

Сборная России по футболу сыграла вничью с командой Ирана в контрольном матче, передает TVC.ru. Игра проходила на стадионе "Казань Арена".

Встреча завершилась со счетом 1:1. В составе сборной Ирана отличился Сердар Азмун, а у нашей команды ответный мяч забил Дмитрий Полоз.

В субботу российские футболисты в Москве сыграли контрольный матч с командой Южной Кореи. Встреча завершилась со счетом 4:2 в пользу нашей сборной.

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