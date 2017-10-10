В Сирию отправят пять гумконвоев в течение недели

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Участники трехсторонней рабочей группы - Россия, ООН и Сирия - договорились отправить пять конвоев в наиболее нуждающиеся в гуманитарной помощи населенные пункты САР. Об этом сообщил глава Центра по примирению враждующих сторон в Сирии Сергей Кураленко.

В Минобороны отчитались о работе трехсторонней рабочей группы (Россия, ООН и Сирия) по доставке гуманитарной помощи в нуждающиеся районы САР.

"Определены пять конвоев, которые будут направлены в течение ближайшей недели в наиболее нуждающиеся в гумпомощи населенные пункты. На заседании обращено внимание на необходимость работы стран-гарантов с вооруженной оппозицией, находящейся в зонах деэскалации, в интересах доставки гуманитарной помощи непосредственно нуждающемуся в ней населению", - говорится в сообщении на сайте военного ведомства.

Как сообщил глава Центра по примирению враждующих сторон в Сирии Сергей Кураленко, в первой декаде октября в зонах деэскалации сократилось количество нарушений режима прекращения боевых действий. При этом продолжаются инциденты с участием боевиков в районах Джаубар и Бейт-Джин.

Генерал также рассказал о ходе работ по восстановлению инфраструктуры в сирийских населенных пунктах. "В детском дошкольном учреждении города Эль-Баас (провинция Эль-Кунейтра) выполнены ремонтно-восстановительные работы. Это позволит разместить в учреждении 220 дошкольников. В пострадавшем от войны населенном пункте Куцея (провинции Дамаск) проводится восстановление городской школы на 600 учеников", - сообщил глава Центра по примирению.

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