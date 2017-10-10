Глава Каталонии призвал отложить провозглашение независимости

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Глава исполнительной власти Каталонии Карлес Пучдемон заявил, что регион имеет право на независимость от Испании. Об этом он сказал, выступая в парламенте автономии. При этом он призвал временно приостановить объявление независимости для диалога с Испанией.

Глава исполнительной власти Каталонии Карлес Пучдемон объявил о праве региона на независимость от Испании. Об этом он сказал, выступая в региональном парламенте.

"Миллионы жителей в Каталонии считают единственным вариантом то, чтобы Каталония стала независимым государством", - заявил Пучдемон. Его слова приводит РИА Новости.

При этом он призвал отложить объявление о независимости на несколько недель для возможности диалога с Мадридом.

Пучдемон отметил, что Каталония переживает исторический момент. По его мнению, последствия референдума пойдут далеко за пределы Испании.

Каталония проголосовала за независимость от Испании 1 октября. За отделение отдали свои голоса более 90% жителей автономии. Мадрид результаты плебисцита не признает.