Джоли и Пэлтроу заявили о домогательствах со стороны продюсера Вайнштейна

Теги: В мире актриса голливуд

Актрисы Гвинет Пэлтроу и Анджелина Джоли присоединились к обвинениям в сексуальных домогательствах со стороны голливудского продюсера, сооснователя The Weinstein Company и кинокомпании Miramax Films Харви Вайнштейна. Ранее он временно покинул пост гендиректора Miramax в связи с внутренним расследованием.

Анджелина Джоли, Гвинет Пэлтроу, Розана Аркетт, Жюдит Годреш и Кэтрин Кэндалл заявили о сексуальных домогательствах со стороны сооснователя The Weinstein Company и кинокомпании Miramax Films Харви Вайнштейна, пишет The New York Times.

Пэлтроу рассказала, что, когда ей было 22 года, она получила главную роль в фильме "Эмма". Во время кастинга она подверглась домогательствам со стороны продюсера Вайнштейна.

В свою очередь, Джоли сообщила следующее: "У меня был плохой опыт с Харви Вайнштейном в молодости. В результате я решила никогда больше с ним не работать, и предостерегала остальных, которые собирались с ним сотрудничать".

Ранее NYT опубликовала статью, в которой утверждала со ссылкой на результаты собственного расследования, что Вайнштейн на протяжении долгих лет принуждал актрис, в том числе Эшли Джадд и других сотрудниц Miramax Films и The Weinstein Company, к сексуальным отношениям, обещая им помощь в карьере. К обвинениям позже присоединились актрисы Азия Ардженто и Лусия Эванс.

Кинокомпания Miramax Films 7 октября заявила, что Вайнштейн временно покинул пост гендиректора в связи с внутренним расследованием.

Читайте также:

Режиссера Романа Полански снова обвинили в изнасиловании