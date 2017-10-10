В Туле пенсионер открыл стрельбу из-за игравших во дворе детей

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Пенсионер открыл стрельбу во дворе дома в Туле из-за игравших там детей. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Угроза убийством". Подозреваемому мужчине избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Полицейские возбудили уголовное дело в отношении пожилого мужчины, который открыл стрельбу из охотничьего ружья во дворе дома из-за игравших там детей. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу регионального управления МВД.

"Сотрудниками отдела полиции "Скуратовский" установлен подозреваемый в стрельбе 70-летний житель поселка Менделеевский городского округа Тулы. Со слов жителей, он выстрелил из охотничьего ружья, чтобы распугать детей, играющих во дворе", - говорится в сообщении.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Угроза убийством". Подозреваемому мужчине избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

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