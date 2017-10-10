Каталония повременит с независимостью ради диалога с Испанией

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Каталония должна стать самостоятельным государством в форме республики. В ходе референдума она получила такое право, заявил на заседании регионального парламента глава региона Карлес Пучдемон. Однако с принятием декларации о независимости он призвал подождать до установления диалога с Мадридом.

Главные слова, которых одни так долго ждали, а другие до последнего верили, что этого не случится произнесены. Даже по настрою каталонских депутатов видно, что противников независимости почти половина зала, отмечает "ТВ Центр". Они не аплодируют. Но глава правительства Карлес Пучдемон заявил - это не его решение, а результат референдума.

"Это исторический момент. Я, как президент правительства Каталонии, признаю ответственность перед всеми гражданами. Я провозглашаю, что Каталония получила право стать независимым государством в форме республики", - заявил он.

Эту речь слушают тысячи людей на улицах. Квартал вокруг каталонского парламента оцеплен полицией, закрыт парк Сьютаделла. Все это сделано, чтобы не допустить новых столкновений между сторонниками и противниками отделения. И те, и другие выходят, чтобы отстоять свою точку зрения. Выступление главы каталонского правительства многие поспешили назвать развязкой старого конфликта, но теперь очевидно - это только начало. Об этом же заявил и сам Пучдемон, пытаясь одновременно угодить и Мадриду. Процесс отделения запускают и тут же ставят на паузу.

"Предлагаю парламенту отложить введение в силу декларации о независимости, чтобы прийти к диалогу, который позволит прийти к согласованным переговорам", - призвал он.

Мадрид, по словам Пучдемона, должен принять во внимание результаты референдума во время диалога с Барселоной. Однако все понимают - Испания на это вряд ли пойдет.

Власти Испании уже пригрозили региону, мечтающему о независимости, жесткими мерами. Сейчас Каталония обладает широкой автономией, но 155 статья Конституции дает Мадриду право этот статус отменить и распустить региональный парламент. Силовики для начала предлагают заблокировать счета всех каталонских организаций, поддерживающих независимость. Лидеров движения могут арестовать, а этот день станет последним, когда в Мадриде ограничиваются предупреждениями. В день референдума испанские власти уже продемонстрировали, что могут действовать жестко.

Пётр Вершинин. "ТВ Центр".