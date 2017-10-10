Москва и Минск заключили новое соглашение о сотрудничестве
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Москва и Минск подписали новое соглашение о сотрудничестве в экономической, торговой и промышленной сферах. Главы городов Сергей Собянин и Андрей Шорец отметили, что импорт продукции из Белоруссии в Москву неизменно растет.
Столицы России и Белоруссии заключили новое соглашение о сотрудничестве в экономической, торговой и промышленной сферах, а также договорились о взаимодействии в областях здравоохранения и поставок продовольствия. Об этом сообщает "ТВ Центр".
Свои подписи под главным документом поставили мэр Москвы Сергей Собянин и председатель Минского Горисполкома Андрей Шорец. В ходе торжественной церемонии, приуроченной к началу Дней Минска в Москве, главы городов отметили, что импорт продукции из Белоруссии в Москву неизменно растет. Жители российской столицы ценят качество этих товаров и их умеренную цену. В Москве регулярно проходят региональные ярмарки белорусских продуктов. В прошлом году Дни Москвы отпраздновали в Минске.
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