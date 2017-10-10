Полиция Парижа разогнала газом демонстрацию профсоюзов. Видео

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Столкновениями с полицией завершилась демонстрация профсоюзов в Париже. Десятки тысяч человек вышли на улицы французской столицы, чтобы выразить своё недовольство трудовой реформой, которую планирует провести правительство Эммануэля Макрона. Акция недолго оставалось мирной. Вскоре после её начала одетые в чёрное молодые люди с закрытыми лицами принялись бить витрины и нападать на стражей порядка. Для разгона агрессивно настроенных демонстрантов полиция применила слезоточивый газ и дымовые шашки.