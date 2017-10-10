Михаил Горбачев представил книгу "Остаюсь оптимистом"

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В Москве первый и единственный президент СССР Михаил Горбачев представил свою новую книгу воспоминаний. Посмотреть на одного из самых противоречивых деятелей в отечественной истории и получить автограф собралась внушительная аудитория. Обращаясь к ней, политик говорил о своем детище - перестройке. Но книга не только об этом. Значительная, а может и самая главная ее часть, посвящена любимой жене Горбачева - Раисе Максимовне.