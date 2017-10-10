Самолеты ВВС США и Великобритании провели разведку у границ России

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Американский RC-135W провел разведку у российской границы, находясь в воздушном пространстве Польши. В свою очередь, аналогичный британский самолет осуществил полет над международными водами Балтийского моря.

Стратегические разведчики ВВС США и Великобритании осуществили многочасовые полеты у границ Калининградской области. Об этом сообщает "Интерфакс".

По данным западных авиационных сайтов, американский военный самолет RC-135W вылетел утром с авиабазы Милденхолл в Великобритании и провел разведку у российской границы, находясь в воздушном пространстве Польши.

В свою очередь, аналогичный британский разведчик поднялся с базы Уоддингтон в Англии и осуществил полет над международными водами Балтийского моря.

Накануне сообщалось, что самолет ВВС Великобритании RC-135W провел многочасовую разведку у границ Ленинградской и Псковской областей. Он совершил полет, находясь в воздушном пространстве Эстонии на высоте около 8,2 тысячи метров.

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