Началась транспортировка автодорожной арки Крымского моста

Теги: строительство мост Крым

В Керченском проливе началась операция по транспортировке автодорожной арки строящегося Крымского моста. Процесс идет по успешно отработанному сценарию - в конце августа на опоры переправы установили конструкцию более внушительной по размерам железнодорожной арки.

Железнодорожная арка пока одиноко возвышается над Керченским проливом. Уже совсем скоро пару ей составит вторая автомобильная арка Крымского моста. Здесь уже все готово к её установке. Сейчас одна из самых тяжёлых деталей движется по направлению к нам по морю, передает "ТВ Центр".

Свой путь по воде арка начала еще на рассвете. Перед этим деталь буквально выкатили с берега по специальным пирсам к морю. Чтобы преодолеть 140 метров, у строителей ушло несколько суток.

Длина двух футбольных полей и высота 11-этажного дома. Автодорожная арка легче своей предшественницы на тысячу тонн. Воздушная и ажурная, она идеально дополнит массивный железнодорожный переход. На то, чтобы собрать арку из двух сотен деталей, понадобился ровно год.

Арку поднимут на высоту 35 метров и установят на фарватерные опоры. Конструкция рассчитана не только на землетрясения, но и защищена от сильных ветров.

"Они достигают 35 метров в секунду и выше. Для борьбы с данным явлением мы предусмотрели в конструкции затяжки – обтекатели, которые рассеивают ветровые потоки и уменьшают давление ветра на боковые поверхности элементов арки", - пояснил главный инженер проектов ЗАО "Институт Гипростроймост - Санкт-Петербург" Сергей Лютый.

В ближайшие трое суток Керченский пролив будет закрыт для судов. Именно столько времени есть у строителей, чтобы поднять арку на опоры. Первые автомобили по ней должны проехать уже к концу следующего года.

Борис Максудов, "ТВ Центр", Керчь.