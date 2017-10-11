Россия ведет переговоры об увеличении поставок хлеба в зоны деэскалации

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Российские военные планируют увеличить поставки хлеба в зону деэскалации в провинции Хомс. Сейчас идут переговоры с местными властями.

Российские военные ведут переговоры о дополнительных поставках хлеба в зоны деэскалации, сообщает "ТВ Центр". Чтобы реализовать задуманное, сотрудники Центра по примирению враждующих сторон доставят российскую муку на хлебозавод "Аль-Вар" - крупнейшее предприятие, которое обеспечивает продукцией в том числе и территории, где начинается процесс примирения.

В Сирии сейчас продовольственный кризис и такие поставки должны улучшить гуманитарную обстановку.