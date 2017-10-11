Россия ведет переговоры об увеличении поставок хлеба в зоны деэскалации
Теги: продовольствие Сирийский конфликт перемирие
Российские военные планируют увеличить поставки хлеба в зону деэскалации в провинции Хомс. Сейчас идут переговоры с местными властями.
Российские военные ведут переговоры о дополнительных поставках хлеба в зоны деэскалации, сообщает "ТВ Центр". Чтобы реализовать задуманное, сотрудники Центра по примирению враждующих сторон доставят российскую муку на хлебозавод "Аль-Вар" - крупнейшее предприятие, которое обеспечивает продукцией в том числе и территории, где начинается процесс примирения.
В Сирии сейчас продовольственный кризис и такие поставки должны улучшить гуманитарную обстановку.