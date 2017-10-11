Эксперт рассказал о последствиях разрыва Барселоны с Мадридом

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По каким сценариям может дальше развиваться конфликт между Каталонией и центральными властями Испании? В чём выиграет автономия и что потеряет в случае разрыва с Мадридом? Запустит ли отделение региона волну сепаратизма в других странах Европы? На эти вопросы в интервью "ТВ Центру" ответил Пётр Яковлев.

В программе "События. 25-й час" на вопросы Алексея Фролова ответил один из ведущих российских специалистов по Испании и Португалии, руководитель Центра иберийских исследований Пётр Яковлев.

"В Каталонии ситуация может резко ухудшиться. Центральная власть Испании будет действовать в соответствии с теми законами, которые существуют в этой стране. Прежде всего, это известная 155-ая статья Конституции, которая позволяет упразднять на какое-то время местные органы власти. Страну, если она объявит независимость, ждет очень холодный прием в мировом сообществе. Кроме того, чтобы это было легитимно, необходимо решение Совбеза ООН", - отметил Яковлев.

Полный комментарий эксперта смотрите в видео.

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