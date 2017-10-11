Хворостовский жив: сообщения о смерти певца опровергнуты

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Жена, директор и коллеги оперного певца Дмитрия Хворостовского опровергли информацию о смерти артиста. Ранее сообщение о его кончине распространили некоторые СМИ, депутат Елена Мизулина и певец Сергей Лазарев успели выразить свои соболезнования.

Директор оперного певца Дмитрия Хворостовского опроверг сообщения о смерти артиста, сообщает Газета.ru.

"Это полная неправда!!! Он жив и находится дома", - возмутился Марк Хилдрю, добавив, что может подать иск против издания, которое ложно сообщило о смерти певца.

Также о недостоверности этих слухов заявили жена Хворостовского – Флоренс и оперная певица Хибла Герзмава. В конце концов, на официальной странице Хворостовского в Facebook появилась реакция с опровержением распространившейся информации.

"Вопреки нескольким ошибочным сообщениям в российских СМИ, Дмитрий жив и отдыхает дома. Он с нетерпением ждет визита своих родителей в Лондон в эти выходные и празднования своего дня рождения с ними", - говорится в сообщении.

Ночью "Комсомольская правда" заявила о кончине певца после продолжительной борьбы с раком. Через некоторое время свои соболезнования выразили депутат Елена Мизулина и певец Сергей Лазарев.

В 2015 году у Хворостовского обнаружили опухоль мозга. Из-за болезни он отменил ряд концертов в России и за рубежом. Певец прошел лечение в британской клинике и вернулся на сцену. В конце июня стало известно, что певец не сможет по состоянию здоровья принять участие в новом сезоне 2017 - 2018 Венской оперы.

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