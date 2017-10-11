Роскомнадзор удалит портал RuTracker из поисковых систем

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Роскомнадзор принял решение навсегда удалить портал RuTracker из всех поисковых систем. По данным экспертов по кибербезопасности, 70% пользователей приходят на пиратские ресурсы из поисковиков.

Портал RuTracker будет навсегда удален из всех поисковых систем. Такое решение приняли в Роскомнадзоре, пишет газета "Известия".

Ведомство разошлет эти требования поисковым системам. По данным экспертов по кибербезопасности, 70% новых пользователей приходят на пиратские ресурсы именно из поисковиков.

Сейчас из поисковых систем, которые функционируют в России, данный сайт удалил только Mail.Ru. Однако на сервисах "Яндекс", Google, Bing, Rambler и "Спутник" все еще можно найти ссылки на данный портал.

В Роскомнадзоре отмечают, что в России навечно заблокированы 234 ресурса, среди которых онлайн-кинотеатры и торрент-трекеры.