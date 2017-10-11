В России организуют трассы для стритрейсеров

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В России могут появиться официальные трассы для стритрейсинга. В Госдуме отметили, что участие в соревнованиях не должно стать дорогим. Также к строительству будут подключены местные власти и бизнес.

Официальные трассы для стритрейсинга могут появиться в России. Госдума намерена подать рекомендации по их строительству при участии местных властей и бизнеса по итогам рассмотрения законопроекта об ужесточении наказания для любителей уличных гонок, пишет газета "Известия".

По словам руководителя рабочей группы по подготовке соответствующих предложений Анатолия Выборного, участие в соревнованиях не должно стать дорогим удовольствием.

Выборный подчеркнул, что ужесточение ответственности за нелегальные гонки должно идти параллельно с предоставлением возможности удовлетворить свои амбиции гонщиков законным путем. По словам Выборного, гонщики в будущем могут стать профессиональными пилотами.

Идея о создании легальных площадок обсуждалась на встрече с представителями сообществ стритрейсеров. Они говорили об отсутствии хорошо подготовленных трасс, которые могли бы заменить любителям уличных гонок нелегальные площадки.

Исполнительный директор Федерации автомобильного спорта Москвы Никита Теппер отметил, что строительство таких трасс не должно быть делом только спортивных федераций. Здесь необходима совместная работа с правительством и местными властями.

Между тем, начальник ГУОБДД МВД России Михаил Черников заявил, что специализированные трассы для организации соревнований помогут свести к минимуму число нелегальных гонок и сократить количество нарушений, совершаемых автохулиганами.