Трамп ответил на опасения возможного начала Третьей мировой

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Президент США Дональд Трамп ответил на заявление сенатора Боба Коркера об опасности начала Третьей мировой войны из-за решений, принимаемых главой государства. По словам Трампа, Соединенные Штаты шли неверным путем последние 25 лет, а сейчас идут в правильном направлении.

Президент США Дональд Трамп в ходе встречи с экс-госсекретарем Генри Киссинджером ответил на опасения возможного начала Третьей мировой войны. Об этом сообщила пресс-служба Белого дома.

Ранее сенатор Боб Коркер заявил, что решения, которые принимает Трамп на посту президента, могут привести к Третьей мировой. Киссинджер в ходе встречи с главой государства спросил, верно ли это утверждение сенатора.

"Раньше мы были на неверном пути. Вам нужно просто посмотреть. Если вы взглянете на работу различных администраций в последние 25 лет, мы были на пути к очень большим проблемам – таким, каких мир еще не видел. Сейчас мы на правильном пути, поверьте мне", - ответил Трамп.