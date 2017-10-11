В Москве преступники угнали BMW X5 из автосалона на "КамАЗе"
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Накануне неизвестные ограбили автосалон – злоумышленники погрузили белый BMW X5 на "КамАЗ" и попытались скрыться. Однако на МКАД они были оперативно задержаны сотрудниками полиции.
Московская полиция задержала неизвестных, угнавших белый BMW X5 из автосалона на западе столицы, об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.
Инцидент произошел на Витебской улице. Злоумышленники погрузили машину на "КамАЗ" и попытались скрыться. Для поиска автомобиля и подозреваемых был объявлен план "Перехват".
Похитителей на "КамАЗе" оперативно задержали на МКАД сотрудники полиции.
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