09:03, 11 октября 2017

В Москве преступники угнали BMW X5 из автосалона на "КамАЗе"

Теги:  автомобиль  задержание  Происшествие  москва  кража

Накануне неизвестные ограбили автосалон – злоумышленники погрузили белый BMW X5 на "КамАЗ" и попытались скрыться. Однако на МКАД они были оперативно задержаны сотрудниками полиции.

Московская полиция задержала неизвестных, угнавших белый BMW X5 из автосалона на западе столицы, об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

Инцидент произошел на Витебской улице. Злоумышленники погрузили машину на "КамАЗ" и попытались скрыться. Для поиска автомобиля и подозреваемых был объявлен план "Перехват".

Похитителей на "КамАЗе" оперативно задержали на МКАД сотрудники полиции.    

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