Заочно арестованы украинцы, причастные к нападениям на российские дипведомства

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Следственный комитет России сообщил о заочном аресте и объявлении в розыск граждан Украины, причастных к нападениям на российские дипломатические учреждения в Киеве и Львове в период 2014-2016 годы. Украинская сторона проводит собственное расследование по данным фактам, однако к ответственности пока никто не привлечен.

Заочно арестованы и объявлены в международный розыск граждане Украины, причастные к нападениям на российские дипломатические учреждения в Киеве и Львове. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета России.

Следствие установило причастность украинцев Владимира Романцова, Алексея Бакая и Владимира Назаренко к нападению на посольство России в Киеве в 2014 году. К нападению на генконсульство во Львове в 2016 году установлена причастность нардепа Верховной Рады Владимира Парасюка. В их отношении возбуждены уголовные дела по статье о нападении на учреждение, которое пользуется международной защитой, в целях осложнения международных отношений. Назаренко и Парасюка также обвинили в надругательстве над государственным флагом России.

"Указанные лица объявлены в международный розыск и по ходатайству следствия судом в отношении них заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - рассказала официальный представитель СКР Светлана Петренко.

Она также отметила, что украинская сторона ведет собственное расследование указанных фактов, однако к ответственности к настоящему моменту никто не привлечен. Следственный комитет, несмотря на фактический отказ Киева в исполнении запросов российского следствия, работает на установление и привлечение к ответственности нападавших на российские диппредставительства.