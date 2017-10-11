В Крыму пресечена деятельность ячейки "Хизб ут-Тахрир"

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ФСБ пресекла в Крыму деятельность бахчисарайской ячейки запрещенной в России террористической организации "Хизб-ут-Тахрир аль-Ислами". В отношении шести человек возбуждено уголовное дело.

Федеральная служба безопасности России пресекла в Крыму деятельность бахчисарайской ячейки последователей запрещенной в стране террористической организации "Хизб-ут-Тахрир аль-Ислами", сообщает ТАСС.

В отношении шести подозреваемых возбуждено уголовное дело по статье "Организация деятельности террористической организации и участие в деятельности такой организации". В настоящее время проводятся оперативно-следственные мероприятия.

В России "Хизб-ут-Тахрир" признана террористической организацией с 2003 года. Ее последователи стремятся устранить неисламские правительства с целью вернуться к "истинно исламскому образу жизни".

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