Из ячейки МФБанка в Москве украли более миллиона долларов

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Из ячейки МФБанка в Москве похитили миллион, 400 долларов. Возбуждено уголовное дело о краже. Инцидент произошел в здании на улице Большая Татарская, дом №38/1, строение 1.

Более миллиона долларов похитили из банковской ячейки в центре Москвы. По данным ТАСС, возбуждено уголовное дело о краже.

Сообщение о пропаже денежных средств поступило в полицию накануне, 10 октября. Инцидент произошел в здании на улице Большая Татарская, дом №38/1, строение 1. Из ячейки пропали миллион, 400 долларов.

Источник в правоохранительных органах сообщил, что речь идет о Международном фондовом банке (МФБанк).

4 октября Банк России отозвал у МФБанка лицензию на осуществление банковских операций в связи с крайне низким качеством активов и наличием повышенных рисков. На момент отзыва лицензии банк фактически прекратил деятельность.