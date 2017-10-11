Рост социальных расходов вдвое опережает рост прочих статей бюджета Москвы

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Рост социальных расходов в проекте бюджета Москвы вдвое больше роста иных статей. Об этом накануне мэр Москвы Сергей Собянин написал в своем микроблоге Twitter и в социальной сети "В контакте" по итогам состоявшегося заседания президиума правительства города Москвы.

Рост социальных расходов в проекте бюджета Москвы вдвое больше, чем на иные сферы. Об этом в соцсетях написал мэр столицы Сергей Собянин.

"Сегодня утвердили проект бюджета на будущий год и распланировали его до 2020-го. Рост социальных расходов в два раза больше, чем на другие сферы. Это позволит нам увеличить выплаты льготникам, в том числе пожилым и малообеспеченным, а также поднять зарплату врачам, учителям, соцработникам и другим бюджетникам. Что касается городского строительства, приоритеты не изменились. Ключевые направления – развитие метро и дорожной сети. Будем активно строить поликлиники и больничные корпуса, детские сады и школы, парки и спорткомплексы. Всего около 600 новых объектов за три года", - написал Сергей Собянин во "В контакте".

Как сообщалось ранее, проект закона "О бюджете города Москвы на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов" одобрен на заседании правительства Москвы. В скором времени он будет внесен в Мосгордуму.

Как сообщил в ходе заседания Сергей Собянин, рост социальных расходов в бюджете на 2018 год позволяет самым серьезным образом пересмотреть в сторону увеличения денежные выплаты льготным категориям москвичей, в том числе пожилым людям, малообеспеченным семьям, а также увеличить заработную плату работникам образования, здравоохранения, социальной защиты, культуры и других отраслей.

Помимо этого, в приоритете остается строительство дорог, метро, жилья и социальных объектов. "Мы в течение нынешнего года выработали целый ряд мер по поддержке промышленности Москвы. Речь идет и о поддержке технопарков, и промышленных территориях, особых экономических зонах, и о налоговых льготах, и о прямой финансовой поддержке развития инфраструктуры и инженерного обеспечения строящихся предприятий", — подчеркнул мэр Москвы.

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