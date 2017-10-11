Как в Каталонии отреагировали на подписание декларации о независимости

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Парламент Каталонии подписал декларацию о независимости. Несмотря на это, отделения автономии от Испании пока не предвидится. Документ не стали выносить на голосование. После подписания председатель правительства Каталонии Карлес Пучдемон отложил процедуру в надежде на переговоры с Мадридом. Власти Испании созывают экстренное совещание кабинета министров. Сама Каталония разделилась на два лагеря.

Эти люди свято верят - только что прозвучали главные слова в их жизни. Слезы радости, поднятые руки и полосатые флаги. Улицы Барселоны вновь пришли в движение, передает "ТВ Центр". "Это настоящая декларация о независимости. Это первый шаг. Очень важный шаг. Мы провозглашаем республику и окончательно отделяемся от Испании! – говорит участника митинга.

Но уже через минуту их лидер и вдохновитель бьет по тормозам и остужает пыл толпы. "Мне грустно. Это не настоящая независимость. Что значит - поговорить с испанским правительством и подождать несколько недель? Это не решительные действия", - говорит сторонница независимости Каталонии.

Этот жест действительно поняли далеко не все. Идеолог каталонских преобразований Карлос Пучдемон вместе с большинством депутатов парламента подписывает декларацию о независимости. Документ публикуют все интернет-ресурсы.

И сразу же после провозглашения независимости Пучдемон предлагает поговорить с Мадридом и фактически замораживает только что подписанный документ. Событие состоялось, но процесс не запущен. Он покидает парламент под аплодисменты с одной стороны и гневные возгласы - с другой.

"Сегодня правительство Каталонии показало миру, что мы открыты для диалога и переговоров. Мы намерены обсуждать текущую ситуацию, и я полностью уверен, что население автономии нас поймёт. Нет никаких причин для разочарования", - заявил министр культуры Каталонии Йорди Куисарт.

Нерешительность Каталонии подчеркивает и содержание декларации. В документе ни слова о правовых аспектах превращения автономии в республику. Нет ни сроков, ни порядка, ни конкретных действий. В кулуарах решили - Пучдемон поговорил с Евросоюзом, где ему популярно разъяснили, что новообразованному государству не особо рады в большой европейской семье. Остается, выдерживая позу, давить на Мадрид. Но и там трюк быстро раскусили.

"После того, как председатель женералитета Карлес Пучдемон довёл Каталонию до максимального уровня напряжённости, он же и погрузил своё автономное сообщество в полнейшую неопределённость. Речь главы женералитета - речь человека, который не знает, где он, куда идёт и с кем хочет идти. Правительство Испании не может признать легитимность закона Каталонии о референдуме, который был заморожен Конституционным судом", - указала первый заместитель председателя правительства Испании Мария Сорайя Саэнс.

Если Барселона останется для Мадрида красной тряпкой, столица может отменить в мятежном регионе преференции автономии. Что, кстати, не будет противоречить Конституции. Может также ввести чрезвычайное положение. Как бы ни развивалась ситуация в Каталонии, дурной пример заразителен. О собственной национальной идентичности вдруг задумалась бельгийская Фландрия. Каталонские уличные гуляния грозят обернуться парадом суверенитетов.

Павел Прокопенко, "ТВ Центр".