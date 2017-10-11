Киев утвердил непопулярную пенсионную реформу ради транша МВФ

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На Украине вступил в силу закон о пенсионной реформе. Это было обязательным условием для получения нового транша Международного валютного фонда. В Киеве документом по настоящему гордятся и громко заявляют, что пенсии выросли. Вот только несколько миллионов человек из-за этого закона вообще лишаются выплат.

Новый закон "О пенсионной реформе" власти попытались преподнести как настоящий подарок. Премьер Гройсман записал специальное обращение, в котором долго расписывал все прелести документа, а заодно не забыл похвались себя за его подготовку, передает "ТВ Центр".

"Для меня лично это было делом чести - начать процесс восстановления справедливости и уважения к людям, которые работали всю жизнь и надеялись на то, что в то время, когда выйдут на пенсию, получат хоть какой-то минимум, который даст возможность нормально жить и удовлетворять свои небольшие потребности", - заявил Гройсман.

Гройсман напомнил, что обещал уйти в отставку, если реформа не пройдет. Теперь с облегчением выдохнул. Зато пришло время тяжко вздохнуть 12 миллионам украинских пенсионеров. Вернее, теперь их станет на несколько миллионов меньше. Закон, с одной стороны, увеличил пенсии на несколько сотен гривен, но одновременно лишил права на выплаты за выслугу лет работников образования, здравоохранения, социальной защиты и других категорий. К тому же, пенсионный возраст хоть и не был повышен, но увеличился необходимый стаж - с 15 до 25 лет. И это лишь начало, реформа, которую пытаются выдать за благо для народа, на самом деле писалась по требованию МВФ в обмен на обещание новых траншей. Оппозиция в Раде ничего не смогла поделать с парламентским большинством, но заявила, что будет оспаривать закон в Конституционном суде.

Надежда Савченко, которая, когда ей нужно, так любит выступать в поддержку народа, после принятия закона была практически незаметна. А вступление его в силу и вовсе отметила пространным интервью о Донбассе и ее новом видении путей возврата Крыма.

"Крыму нужно придать такой же статус, как Донбассу, и начинать за него биться. И нельзя исключать силовой вариант. Это длительный процесс, ситуация может разрешиться через много-много лет. Она разрешится силовым путем. Когда Украина наберется сил сделать с Россией то же самое, что Россия сделала с Украиной", - сказала Савченко.

Но в Европе хорошо понимают: такой путь неприемлем. Накануне, выступая на сессии ПАСЕ, президент Чехии, отвечая на вопрос депутата от Украины, призвал признать реальность: Крым потерян Украиной. Но предложил довольно оригинальное решение конфликта.

"Я процитирую бывшего президента Германии, который будучи в Чехии, заявил: если мы попытаемся вернуть Крым Украине, это будет означать войну в Европе. Вы готовы пойти на риск войны в Европе? Я думаю, при наличии диалога между Россией и Украиной была бы уместна некая компенсация в денежном или натуральном выражении - я имею в виду нефть или газ", - отметил Земан.

Впрочем, Земан оговорился: это всего лишь его личное предложение, а также заявил, что ЕС теряет очень многое от санкций против Москвы, тогда как Россия практически ничего. В среду в ПАСЕ ожидают выступления президента Порошенко. И вне зависимости от того, что он скажет евродепутатам, ему самому придется отвечать на жесткие вопросы - в первую очередь, по скандальному закону "Об образовании".

Алексей Платонов, "ТВ Центр".