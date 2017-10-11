Страховщики выявили новую схему мошенничества с электронным ОСАГО

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Российские страховые компании обнаружили новую схему мошенничества с электронными полисами ОСАГО. Посредники, чтобы снизить стоимость документа, при оформлении подают недостоверные данные о машине. И затем меняют их на нужные при помощи графического редактора.

ОСАГО за полцены. Или вообще, меньше чем за две тысячи. Интернет пестрит объявлениями о небывалых скидках на, пожалуй, самый популярный страховой продукт. Учитывая проблемы, с которыми сталкиваются автовладельцы в ряде регионов при покупках полисов и возникающих сложностях при оформлении электронного ОСАГО, профессия посредника, страхового брокера процветает. Те, кто агрессивно демпингуют, скорее всего, мошенники, передает "ТВ Центр".

"Клиент отдает свои данные. Пытается найти помощь в оформлении электронного ОСАГО. Якобы за него посредник заключает договор, оплачивает со своей банковской карты. Потом получает на свои персональные данные, дорисовывает со своими фантазиями и финансовыми потребностями и отдает клиенту фактически фальшивку", - рассказал вице-президент страховой компании Ренат Конурбаев.

Так называемый брокер может передать в страховую компанию не данные, полученные от клиента, а документы, например, на мотоцикл. У которого плата за полис в разы ниже и нет вин-номера. Главное, чтобы данные были реальные, и не важно, что полис на это транспортное средство - уже сотый по счету за неделю. Страховая отказать не вправе. Затем нехитрые манипуляции с е-ОСАГО в графическом редакторе: стирают мотоцикл, вписывают машину. Заказчик получает документ со своими данными. Платит деньги как за страхование автомобиля, а не мотоцикла. Разницу в цене посредник кладет в карман.

Получается, что по базе данных полис принадлежит 70-летнему старику на мотороллере в Грозном, а по факту – 18-летнему студенту на пятилитровом внедорожнике в Москве. А если посредники очень смелые и умелые, то могут обработать в фоторедакторе даже подаваемые документы на машину. Здесь даже инспектор ГАИ на улице при проверке не распознает подделку. Но в страховой выплате, в итоге, все равно потом откажут. По мнению союза автостраховщиков, в этой ситуации виноваты не брокеры-мошенники, а в первую очередь, сами автовладельцы.

"Вы можете прийти в офис страховой компании и купить его в соответствии с той ценой, которая определена законом. Но граждане хотят на этом сэкономить. И здесь нельзя сказать, что это мошенничество против граждан - это мошенничество с помощью граждан", - указал заместитель исполнительного директора РСА Сергей Ефремов.

С момента начала электронного автострахования продано порядка пяти миллионов полисов е-ОСАГО. То есть несложно посчитать, сколько на дорогах ездит людей фактически без страховки. Многие идут на это сознательно. Об этом говорят и данные полиции, где заявлений о мошеннических действиях с е-ОСАГО - единицы. В случае аварии фальшивый полис у виновника станет головной болью уже и пострадавшего. Помимо всего прочего, его страховая компания, куда он обратится, в ремонте или выплате может отказать.

Дмитрий Гусев, "ТВ Центр".