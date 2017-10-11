США могут ввести антироссийские санкций из-за "Хезболлы"

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В Конгрессе США предложили введение санкций против России из-за "Хезболлы". В Вашингтоне считают, что Москва оказывает военную поддержку движению в Сирии. Какие именно ограничения планируют ввести США, не уточняется.

В США сенатор-демократ Брендан Бойл предложил ввести новые антироссийские санкции из-за того, что Москва якобы оказывает военную поддержку движению "Хезболла" в Сирии, сообщает Газета.ru.

"Обеспечивая организацию "Хезболла" современным вооружением и поддержкой с воздуха, Россия повышает ее авторитет и мощь, с помощью которой эти безжалостные тираны наносят вред нашим союзникам, таким как Израиль, и невинным гражданам во всем регионе", - заявил конгрессмен.

Какие именно ограничения предлагает ввести Бойл в документе не уточняется. Поправки в законопроет уже одобрили в комитете палаты представителей США по международным делам.

"Хезболла" - исламистское движение, базирующееся в Ливане. Его отряды сражаются в Сирии на стороне правительственных войск, что не устраивает Соединенные Штаты.

28 сентября в США был одобрен законопроект об ужесточении санкций в отношении "Хезболлы". В частности, законопроект обязывает принимать карательные меры против любого иностранца, который предоставляет финансовую или технологическую поддержку ряду структур движения.

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