Столичный парк "Усадьба Михалково" вновь открылся после благоустройства

Теги: Москва собянин парк

На севере столицы закончены работы по благоустройству одной из старейших московских усадеб - Михалково. Итог работ в среду осмотрел мэр города Сергей Собянин.

В Москве завершено благоустройство парка "Усадьба Михалково". Об этом сообщает "ТВ Центр".

Много лет эта территория была совсем не приспособлена для отдыха. Мэр столицы Сергей Собянин отметил, что решая вопрос о благоустройстве, главной задачей было учесть мнения москвичей, а также сохранить исторический вид усадьбы. Теперь это удобное место для прогулок - новое освещение, множество кафе и детские площадки. А на берегу пруда появилась пляжная зона и лодочный причал.