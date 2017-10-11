Столичный парк "Усадьба Михалково" вновь открылся после благоустройства
На севере столицы закончены работы по благоустройству одной из старейших московских усадеб - Михалково. Итог работ в среду осмотрел мэр города Сергей Собянин.
В Москве завершено благоустройство парка "Усадьба Михалково". Об этом сообщает "ТВ Центр".
Много лет эта территория была совсем не приспособлена для отдыха. Мэр столицы Сергей Собянин отметил, что решая вопрос о благоустройстве, главной задачей было учесть мнения москвичей, а также сохранить исторический вид усадьбы. Теперь это удобное место для прогулок - новое освещение, множество кафе и детские площадки. А на берегу пруда появилась пляжная зона и лодочный причал.
Новости по теме Тверская, 13
-
11 октября 2017
Рост социальных расходов вдвое опережает рост прочих статей бюджета Москвы
-
10 октября 2017
Москва и Минск заключили новое соглашение о сотрудничестве
-
10 октября 2017
Бюджет Москвы на будущий плановый период будет социально-ориентированным
-
10 октября 2017
Порядка 600 новых городских объектов планируется построить в Москве в 2018-2020 гг.