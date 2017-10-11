Директор центра онкологии им.Блохина Михаил Давыдов отмечает 70-летие

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Поздравления в среду принимает Михаил Давыдов. Прославленному хирургу и директору Центра онкологии имени Блохина исполнилось 70 лет. Он провел тысячи операций. И до сих пор берется за самые тяжелые случаи и спасает жизни пациентов, которые потеряли надежду на выздоровление. Уникальные разработки Михаила Ивановича используются по всему миру.

Распорядок 12-часового рабочего дня незыблем. Сразу после утреннего совещания с коллегами Михаил Иванович Давыдов совершает обход пациентов. Тех, кому недавно он сам делал операцию и тех, кому операция предстоит, передает "ТВ Центр".

Пациента с диагнозом "рак желудка" после нескольких курсов химиотерапии врачи не решились оперировать в Махачкале – шансы на успех считались призрачными. Но такие экстремальные случаи – повседневная практика доктора Давыдова.

"Один из важнейших разделов его работы - это хирургическое лечение больных, которые, порой, в других клиниках получили отказ в лечении. То есть отправили больных умирать", - рассказал старший научный сотрудник хирургического торакального отделения ФГБУ ФГБУ "НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина" МЗ России Сергей Герасимов.

Уроженец Сумской области украинской ССР, по замыслу родителей, должен был стать либо военным, либо музыкантом. Но проснувшийся интерес к хирургии привел Михаила Давыдова Московский мединститут. За 42 года в профессии на счету доктора больше 20 тысяч операций. Вся жизнь академика Давыдова связана с Онкологическим центром имени Блохина, который возглавляет с 2001 года. Но от практики не было и мысли отказываться – работу в операционной сам юбиляр называет "творчеством".

"Сегодня я не могу сказать, что операция меня не волнует, она меня не напрягает... Но накоплен такой опыт, который позволяет решить любую проблему во время операции. Поэтому более взвешенный подход", - отметил Михаил Давыдов.

Разработанные Михаилом Давыдовым уникальные методы ведения операций сейчас используются по всему миру, в том числе в лучших зарубежных клиниках. Удостоенный множества орденов и наград, он огромное внимание уделяет работе с молодыми специалистами. Стареется как можно полнее передать знания и блестящую хирургическую технику. С 2005 по 2011 годы Михаил Иванович возглавлял Российскую академию медицинских наук.

Казалось бы, давно и убедительно доказавший свое место на вершине мировой онкохирургии, Михаил Иванович, по собственному признанию, редко доволен собой. Наверное, именно так, бросая самому себе все более сложный вызов, всякий раз и удается сотворить еще одно чудо – спасти пациента.

Егор Киселёв, "ТВ Центр".