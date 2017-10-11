МИД: выход США из ядерной сделки с Ираном ставит под угрозу соглашение

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В Министерстве иностранных дел России считают, что выход США из ядерной сделки с Ираном ставит под вопрос реализацию соглашение. Если Вашингтон вернет отмененные ранее санкции в отношении Тегерана, иранская сторона имеет полное право выйти из договора по атому.

Выход США из ядерной сделки с Ираном ставит под вопрос реализацию соглашения. Об этом сообщило агентство "РИА Новости" со ссылкой на главу департамента Северной Америки МИД России Георгия Борисенко.

"Если США действительно выйдут из Совместного всеобъемлющего плана действий, это поставит под вопрос возможность его реализации. Это может повлечь за собой, что и Иран откажется от выполнения своих обязательств, особенно если Соединенные Штаты примутся восстанавливать ранее отмененные санкции против Тегерана. У Ирана появится полное право прекратить исполнение договоренности", - сказал он.

Дипломат отметил, что российская сторона настаивает на обязательном исполнении соглашения всеми сторонами. Москва неоднократно доводила эту точку зрения до Вашингтона в различных форматах.

"В нашем понимании, это эффективная, работающая договоренность, отвечающая интересам всех сторон", - заявил Борисенко.

Ранее издание Washington Post со ссылкой на осведомленные источники сообщило, что Трамп считает сделку с Ираном не соответствующей национальным интересам Соединенных Штатов. По данным источников, американский лидер намерен объявить о выходе из соглашения 12 октября.