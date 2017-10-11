Прокуратура обжаловала приговор экс-замминистра культуры Пирумова

Теги: Уголовное дело приговор прокуратура минкультуры

Прокуратура обжаловала приговор бывшему замминистра культуры Григорию Пирумову, осужденному на полтора года колонии по делу о хищении средств, выделенных на реставрацию объектов культурного наследия. Гособвинение не согласилось со столь малым сроком наказания.

Прокуратура обжаловала приговор бывшему заместителю министра культуры Григорию Пирумову. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

Экс-замминистра культуры Григорий Пирумов получил 1,5 года колонии по обвинению в хищении средств, выделенных на реставрацию объектов культурного наследия. Бывший чиновник был освобожден в зале суда, так как отбыл срок наказания в СИЗО.

"Гособвинение не согласилось со столь малым сроком наказания Пирумову и решило обжаловать решение Дорогомиловского суда, подав апелляционное представление. По остальным фигурантам дела представление не внесено", - сообщил источник.