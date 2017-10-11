МИД: ПРО THAAD в Южной Корее направлена против России и Китая

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Директор департамента Северной Америки российского МИД Георгий Борисенко заявил, что система ПРО THAAD, размещенная США в Южной Корее, направлена против России и Китая. По его словам, эти комплексы бесполезны против артиллерийских снарядов, которые могут быть запущены по Сеулу со стороны КНДР.

Система ПРО THAAD, размещенная США в Южной Корее, направлена против России и Китая, заявил директор департамента Северной Америки МИД России Георгий Борисенко. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам Борисенко, Вашингтон разворачивает эту систему под предлогом опасности со стороны КНДР только формально.

"Но дело в том, что эти средства совершенно не способны помешать Северной Корее нанести ответный удар в случае агрессии против нее. Граница на Корейском полуострове проходит так, что Сеул находится в радиусе действия дальнобойной артиллерии сопредельного государства. А никакие артиллерийские снаряды комплексы THAAD не перехватят. Соответственно, против КНДР они просто не нужны", - отметил российский дипломат.

По его словам, в связи с этим "и мы, и наши партнеры в Китае прекрасно осознаем, что THAAD направлены против России и КНР".

США и Южная Корея договорились о развертывании системы THAAD (Terminal High Altitude Area Defense) в июле 2016 года после пяти месяцев переговоров. Система должна в случае необходимости перехватить баллистические ракеты Северной Кореи. Она предназначена для высотного заатмосферного перехвата ракет, как утверждается, малого и среднего радиуса действия.

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