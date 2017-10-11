Число жертв лесных пожаров в Калифорнии возросло до 17

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17 человек погибли от лесных пожаров, бушующих в Калифорнии. Пострадали более 100 человек, 180 считаются пропавшими без вести. Сгорели порядка двух тысяч домов. К настоящему моменту огнем уничтожено почти 50 тысяч гектаров леса.

Число жертв природных пожаров в Калифорнии возросло до 17 человек, телекомпания CNN со ссылкой на местные власти.

На данный момент пострадали более 100 человек. 180 жителей Калифорнии пропали без вести. Спасатели полагают, что большинство из них живы, просто с ними невозможно связаться, поскольку во многих районах не работает мобильная связь.

Огнем уничтожено порядка двух тысяч жилых домов и построек. Сгорело почти 50 тысяч гектаров леса. В настоящее время не потушены до 17 очагов пожаров.

Накануне сообщалось о 10 погибших, полторы тысячи сгоревших домов и построек. Площадь лесного пожара на 10 октября составляла 19 тысяч квадратных метров.

Огнем охвачены восемь округов, в них введен режим чрезвычайной ситуации. Эвакуированы более 200 тысяч человек.

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