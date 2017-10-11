Минобороны обвинило США в проникновении боевиков в зону деэскалации в Сирии

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Минобороны России обвинило США в попустительстве, в результате которого в южную зону деэскалации в Сирии проникли около 600 боевиков. Всю ответственность за возможные попытки террористов саботировать мирный процесс на этой территории российская сторона возложила на Вашингтон.

При попустительстве США боевики проникли в зону деэскалации на юге Сирии. Об этом TVC.ru сообщили в пресс-службе Министерства обороны России.

"Со 2 на 3 октября около 600 боевиков, базировавшихся в лагере беженцев "Рукбан", расположенном на подконтрольной американцам зоне Эт-Танф, организованно выехали на внедорожниках в западном направлении. Преодолев на автомобилях более 300 километров, колонна въехала через бывший таможенный пункт Тафас на сирийско-ирданской границе в южную зону деэскалации", - заявил официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

По его словам, появление в зоне деэскалации боевиков совпало с доставкой туда двух автоколонн с продуктами и медикаментами. Одна колонна вошла в населенный пункт Хаджми, вторая – в населенный пункт Кхель. Конашенков отметил, что в настоящее время весь гуманитарный груз находится у террористов. Указанные населенные пункты, по данным Минобороны, находятся под контролем "спящих" ячеек запрещенной в России организации "Джебхат ан-Нусра". Как отметил Конашенков, прибывшие из Эт-Танфы боевики должны были либо вступить в столкновения с "ячейками" за продукты и медикаменты, либо действовать с ними заодно.

"С учетом такого серьезного подкрепления, при благоволении США, живой силой и формирования запаса медикаментов с провизией, не нужно быть экспертом, чтобы спрогнозировать попытку срыва мирного соглашения теперь и в южной зоне деэскалации. Предупреждаем: вся ответственность за такой саботаж мирного процесса будет нести исключительно американская сторона", - заявил представитель Минобороны.

Кроме того, как отметил Конашенков, до сих пор остается без ответа вопрос о том, каким образом через подконтрольную США зону в Эт-Танфе прошли около 300 боевиков "Исламского государства" (организация запрещена в России), которые пытались заблокировать стратегическую трассу Дамаск – Дейр-эз-Зор.