Штраф за непропуск пешехода на "зебре" вырос на 1000 рублей

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Государственная дума повысила штрафы водителям за отказ пропускать пешеходов и велосипедистов на переходе. Сумма наказания увеличилась с 1500 рублей до 2500 рублей.

Государственная дума приняла в третьем, окончательном чтении законопроект, предусматривающий ужесточение наказания за непропуск пешеходов и велосипедистов на переходе, сообщает "Интерфакс".

Сумма штрафа возросла с 1,5 тысяч рублей до 2,5 тысяч рублей. Такой штраф будет грозить за невыполнение требования уступить дорогу пешеходам, велосипедистам или другим участникам дорожного движения, пользующимся преимуществом в движении.

Кроме того, в Госдуме намерены повышать дисциплину и пешеходов, чтобы они внимательнее вели себя на дорогах.

До 2008 года сумма штрафа за непропуск на пешеходном переходе составлял 100 рублей, затем его увеличили до тысячи рублей, в 2013 году нарушителей стали штрафовать на 1,5 тысяч рублей.

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