"Ростелеком" может продать здание Центрального телеграфа в Москве

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"Ростелеком" может продать здание Центрального телеграфа на Тверской улице в Москве. Как сообщила директор департамента внешних коммуникаций компании Кира Кирюхина, принято решение разделить "Центральный телеграф" на операционное подразделение и недвижимость.

Здание Центрального телеграфа на Тверской улице может быть продано. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на директора департамента внешних коммуникаций "Ростелекома" Киру Кирюхину.

"Компания уже приняла решение о том, чтобы разделить компанию "Центральный телеграф" на операционное подразделение и недвижимость. Впоследствии здание может быть продано", - сказала она.

По словам Кирюхиной, операционная компания будет присоединена к макрорегиону Центр "Ростелекома".