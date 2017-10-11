Задержан еще один фигурант ДТП с автобусом под Владимиром

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Следователи задержали организатора перевозки пассажиров, попавших в ДТП под Владимиром. Им оказался Налтаев Байдуллы, который существлял поиск пассажиров, сбор средств и организацию поездки. В ближайшее ему будет предъявлено обвинение.

Сотрудники Следственного комитета России задержали организатора перевозки пассажиров, которые попали в ДТП с поездом под Владимиром. Об этом сообщает пресс-служба СКР.

Следствие установило, что организатором перевозки являлся Налтаев Байдуллы. Он осуществлял поиск пассажиров, сбор средств и организацию поездки за денежное вознаграждение в размере пяти тысяч рублей с каждого.

В ближайшее ему будет предъявлено обвинение, после чего следствие намерено ходатайствовать перед судом об избрании в его отношении меры пресечения.

Ранее 9 октября Мещанский суд Москвы арестовал водителя автобуса. Нургали Сарманов пробудет под стражей до 6 декабря.

В результате столкновения с поездом погибли 17 человек, включая двух детей. По данным следствия, водитель знал о неисправностях автобуса, но продолжал перевозить пассажиров.

Также по требованию прокуратуры были возбуждены дела о нарушении правил безопасности движения железнодорожного транспорта и об организации незаконной миграции.

Все пассажиры автобуса - около 60 человек - были гражданами Узбекистана. В России они находились без должного оформления документов.

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