Совладельцу "Юлмарта" предъявлено обвинение в мошенничестве с кредитами Сбербанка

Теги: Уголовное дело кредит сбербанк

СКР предъявил обвинение в крупном мошенничестве совладельцу интернет-ретейлера "Юлмарт" Дмитрию Костыгину. Его подозревают в махинациях с кредитом Сбербанка на 1 миллиард рублей. Решается вопрос о домашнем аресте. Своей вины Костыгин не признает и поэтому "особо не волнуется".

Петербургские следователи предъявило совладельцу интернет-магазина "Юлмарт" Дмитрию Костыгину обвинение в крупном мошенничестве с кредитами Сбербанка, сообщает пресс-служба СКР.

Дмитрий Костыгин был задержан вечером 10 октября. Его подозревают в мошенничестве с кредитом Сбербанка на миллиард рублей, который "Юлмарт" получил в апреле 2016 года.

"Не намереваясь исполнять условия договора, обвиняемый предоставил в ПАО "Сбербанк" ложные сведения о финансовом состоянии НАО "Юлмарт". В апреле 2016 года ПАО "Сбербанк", согласно условиям договора, на расчетный счет НАО "Юлмарт", были перечислены денежные средства в сумме 1 млрд рублей, которыми обвиняемый распорядился по своему усмотрению", - говорится в сообщении.

Следователи попросят суд поместить его под домашний арест. Своей вины Костыгин не признает и поэтому "особо не волнуется".

Также в производстве следователей находится еще одно уголовное дело по факту уклонения от уплаты налогов на сумму более 116 миллионов рублей. В настоящее время задолженность "Юлмарта" погашена.

Интернет-магазин "Юлмарт" — российская торговая сеть, специализирующаяся на продаже техники, электроники и непродовольственных товаров.

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