Собянин открыл парк "Усадьба Михалково" после благоустройства

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В Москве появилось ещё одно место отдыха для горожан. Усадьба "Михалково" - одна из старейших в городе - долгое время находилась в плачевном состоянии. И теперь её привели в порядок: территорию благоустроили, а исторические пруды очистили. В среду усилия реставраторов и дизайнеров оценил Сергей Собянин.

Супруги Тырины живут неподалеку. За тем, как усадьба Михалково превращается из заброшенного пустыря в красивейшую зону отдыха, они наблюдали буквально из окон своей квартиры. Вид на миллион им теперь обеспечен, передает "ТВ Центр".

В водной глади отражаются ухоженные зеленые насаждения, обитают утки, летом можно поплавать на лодке или порыбачить. Кстати, рыбаки признаются: здесь отлично клюет. И атмосфера располагает к приятному медитативному состоянию. Сейчас, как и 200 лет назад, когда усадьба зарождалась в голове архитектора Баженова, можно так же неспешно гулять и заниматься спортом. В среду мэр Москвы осмотрел благоустроенный парк и пообщался с местными жителями.

"Прекрасное место. Красивое. Историческое. Усадьба Михалково. К сожалению, здесь все было в запустении, давно не ремонтировали, жители долго просили, чтобы мы сделали. Мы сделали и проект, с вами согласовывали, вроде получилось неплохо", - отметил Собянин.

Именно жители на портале "Активный гражданин" решали, каким быть их парку. Проект правительства Москвы одобрило подавляющее большинство жителей района.

"Замечательно! Потрясающе, хотим вам выразить благодарность, замечательный парк, освещение, раньше приходилось ездить с детьми в другие районы. Огромное вам спасибо. И красиво, и креативно, и быстро, главное, сделали", - благодарят жители района.

Помимо обновленного пруда, обустроили уютную тропиночную сеть, восстановили архитектурные формы, реставрировали две старинные ротонды. Ведь это место не рядовой парк, а объект культурного наследия.

Курс - на озеленение. От множества уголков Москвы, мимо которых ранее горожанам хотелось поскорее пройти мимо, теперь не оторвать глаз. Работы по благоустройству и озеленению Москвы, по сути, не прекращаются. Только в этом году появилось 56 новых парков. Чтобы отдохнуть и насладиться природой, достаточно просто выйти из дома.

Кристина Одиноченко, "ТВ Центр".