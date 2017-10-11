Продолжается строительство трассы, которая соединит 3 района Москвы

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Магистраль первого класса. Строительство трассы, которая соединит сразу три района - Солнцево, Бутово и Видное - продолжается. Гигантская магистраль станет дублёром МКАД в Новой Москве.

Движение транспорта по эстакадам, возведенным на Киевском шоссе в шести километрах от Московской кольцевой, пока не открыто. Между тем уже в следующем году отсюда автомобили смогут повернуть на юго-восток, передает "ТВ Центр".

Не реконструкция, а новое строительство. Проектируемая дорога, обозначенная на схемах как автотрасса Солнцево-Бутово-Видное - магистраль первого класса. Это значит, что движение на всем протяжении будет скоростным и бессветофорным. При этом ширина проезжей части местами достигнет 10 полос. Первый участок, который соединит две напряженные магистрали - Киевское и Калужское шоссе - сейчас активно строится.

Работы здесь продолжаются в любую погоду. Примерно в полутора километрах от Киевского шоссе прямо рядом с дорогой идет строительство метро. Сокольническая линия будет продлена сразу на 4 станции. От "Саларьево" до новой конечной – "Столбово".

Сейчас в этом месте строители укрепляют опалубку выводного тоннеля. Линия метро будет проходить по разделительной зоне встречных потоков трассы, лишь местами углубляясь под землю. Основную часть путей оставят на поверхности, в защитном коробе.

И автомобильная трасса, и скоростной общественный транспорт сейчас тут прокладывают по местам, где ещё мало жилых кварталов. Такова концепция градостроителей.

"В первую очередь строится транспортная инфраструктура, то есть все идет своим чередом. Сначала строится транспортная инфраструктура, далее строится социальная инфраструктура, это больницы, школы, библиотеки, какие-то торговые центры. И соответственно далее строится жилье", - пояснил главный специалист производственного управления ПАО "Мостотрест" Александр Корнев.

Один из ключевых объектов магистрали - тройной тоннель под Калужским шоссе. Построили его так называемым "миланским" способом - без дорогих подземных работ, и главное, не останавливая движение по проходящей сверху магистрали. Автомобили тут поедут по краям, поезда метро - в центре. Причем, запуск движения состоится уже в следующем сезоне.

Почти 20-километровая магистраль после запуска по замыслу градостроителей станет фактически юго-западным дублером МКАД. Для автомобилистов это сократит привычные маршруты и сэкономит время.

Андрей Сидоренко, "ТВ Центр".