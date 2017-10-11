Президент Туркмении подарил Путину щенка алабая в честь дня ангела

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Президент России Владимир Путин получил от своего коллеги из Туркмении Гурбангулы Бердымухамедова щенка алабая. По словам туркменского лидера, это подарок в честь дня ангела. Кличка собаки - Верный.

Президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов поздравил российского лидера Владимира Путина с днем ангела во время встречи в Сочи и подарил ему щенка алабая. Об этом сообщается на сайте Кремля.

"Я хотел бы начать с приятной миссии. Недавно у вас был хороший день - день ангела. Поэтому я вас от души поздравляю, желаю вам, конечно, крепкого здоровья, успехов, всех наилучших благ", - сказал Бердымухамедов в начале встречи.

По словам президента Туркмении, ему известно, что российский президент делает очень многое в вопросах экологии.

"У нас есть один друг – вы, наверное, знаете, это собака, алабай. И я сегодня привез с собой маленького алабая, зовут его Верный. У вас это, думаю, тоже популярное имя. Когда мы проводили Азиатские игры, у нас основным символом был как раз алабай. Я думаю, при прессе можно, наверное, показать", - подчеркнул Бердымухамедов.

Как передает "Интерфакс", после этого в зал, где проходила встреча двух лидеров, занесли переноску со щенком. Президент Туркменистана достал оттуда алабая и передал Путину.

На данный момент у Путина две собаки. Обе стали подарками от зарубежных партнеров. Первая - собака японской породы акита-ину по кличке Юмэ (Мечта). Ее Путину подарил в 2012 году губернатор префектуры Акита в благодарность за помощь в ликвидации последствий сильнейшего цунами и землетрясения. Вторая - болгарская овчарка-каракачан Баффи. Она была подарена Путину в 2010 году премьер-министром Болгарии Бойко Борисовым.

До этого многие годы рядом с президентом России была лабрадор Конни, подаренная нынешним министром обороны страны Сергеем Шойгу.

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