Мадрид потребовал от Барселоны разъяснений о провозглашении независимости

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Совет министров Испании потребовал от женералитета Каталонии прояснить, провозгласил ли он независимость региона. По словам главы испанского правительства Мариано Рахоя, это необходимо уточнить прежде, чем Мадрид начнет предпринимать какие-либо действия.

Правительство Испании потребовало от Каталонии разъяснений о провозглашении независимости. Об этом сообщило агентство "РИА Новости" со ссылкой на испанского премьер-министра Мариано Рахоя.

Как сообщила вещательная корпорация BBC, испанский премьер попросил лидера каталонского женералитета Карлеса Пучдемона подтвердить, провозгласил ли он независимость региона, подписав декларацию. По словам Рахоя, это необходимо прояснить прежде, чем правительство Испании будет принимать какие-либо меры.

"Этот призыв, предваряющий любые меры, которые правительство может принять в соответствии со статьей 155 нашей конституции, направлен на то, чтобы предоставить гражданам ясность и безопасность, которых требует столь важный вопрос", - заявил премьер Испании.

Статья 155 конституции Испании позволяет Рахою приостановить автономию Каталонии и принудительно ввести прямое руководство регионом из Мадрида.

Накануне парламент Каталонии подписал декларацию о независимости, однако документ не был внесен на голосование. Председатель правительства региона Карлес Пучдемон заявил, что вначале необходимо провести переговоры с правительством Испании.