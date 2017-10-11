Суд Греции согласился экстрадировать Винника в Россию

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Греческий суд согласился экстрадировать в Россию обвиняемого в мошенничестве на 667 тысяч рублей Александра Винника. Ранее суд удовлетворил запрос о выдаче Винника в США, там его подозревают в отмывании 4 миллиардов рублей. Окончательное решение остается за Минюстом Греции.

Греческий суд удовлетворил запрос Генпрокуратуры России о выдаче Александра Винника, обвиняемого в мошенничестве на 667 тысяч рублей, сообщает РИА Новости.

Винник не возражал против экстрадиции в Россию. Однако выслать его сейчас не могут, поскольку параллельно идет процедура по запросу США. Там Винник обвиняется в отмывании 4 миллиардов долларов через биржу для торговли биткоинами. Ему грозит до 55 лет лишения свободы, а также штраф в 15 миллионов долларов.

4 октября Суд греческого города Салоники удовлетворил запрос США на экстрадицию гражданина России Александра Винника. Это решение было обжаловано адвокатами Винника.

По словам адвоката россиянина, его Винник не признает обвинений американских властей в отмывании денег, но на экстрадицию на родину согласен.

Теперь дело Винника передается в Верховный суд Греции Ареопаг, а окончательное решение вынесет министр юстиции страны, вне зависимости от судебного решения.

Александр Винник был арестован по запросу США 25 июля в Греции, где отдыхал со своей семьей. Во время спецоперации из номера в отеле, где он проживал, было изъято электронное оборудование.