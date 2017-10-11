Сирия потребует роспуска возглавляемой США коалиции

Теги: Политика сирия сша мид коалиция

Министр иностранных дел Сирии Валид Муаллем заявил, что Дамаск будет требовать роспуска возглавляемой США антитеррористической коалиции. Также, по его словам, сирийские власти не позволят курдам удерживать контроль над нефтеносными районами страны.

Сирия потребует роспуска возглавляемой США антитеррористической коалиции. Об этом сообщил "Интерфакс" со ссылкой на главу сирийского МИД Валида Муаллема.

"Жертвами авиаударов американцев стали тысячи сирийских граждан, не только мужчины, но и женщины, и дети в провинциях Ракка и Дейр-эз-Зор. Американская коалиция методично разрушает экономическую инфраструктуру. Поэтому мы будем самым решительным образом требовать роспуска этой коалиции", - сказал он.

Муаллев обвинил США в том, что они разрушают Сирию, прикрываясь действиями коалиции, и стремятся максимально продлить войну в стране. Кроме того, по словам дипломата, американцы оказывают поддержку курдам, которые соперничают с властями Сирии за контроль над нефтеносными районами САР.

"Курды сейчас фактически соперничают с сирийкой армией за контроль над нефтеносными районами. Им прекрасно известно, что Сирия не при каких условиях не позволит нарушить свой государственный суверенитет. Они сейчас, безусловно, опьянены американской помощью и поддержкой, но необходимо понимать, что эта помощь не продлится вечно", - заявил глава сирийского МИД.