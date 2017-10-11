Порошенко отказался от идеи брать компенсацию за Крым

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Петр Порошенко прокомментировал заявление президента Чехии Милоша Земана, согласно которому Украине стоит взять компенсацию за якобы аннексированный Крым. По словам украинского президента, трибуна ПАСЕ была создана не для призывов об умиротворенности.

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что не согласен с идеей взять компенсацию за якобы аннексированный Крым. Об этом, как сообщает сайт "112 Украина", он заявил во время заседания Парламентской Ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ).

"Я решительно отвергаю утверждения тех, кто говорит о Крыме как о "завершенном деле", - отметил Порошенко.

По его словам, трибуна ПАСЕ была создана не для призывов об умиротворенности, и не для "призывов торговаться территориями за деньги, нефть или газ".

"Крым должен быть возвращен Украине. Мы не покупаем и не продаем Крым. Тут не говорится о деньгах, нефти, газе... Нет. Это мир и свобода в Европе, безопасность в Европе и всем мире", - заявил Порошенко.

Накануне, 10 октября, президент Чехии Милош Земан заявил, что Киеву следует получить компенсацию за Крым. Также он назвал "потерю Украиной" этого полуострова решенным делом. При этом он подчеркнул, что компенсация может быть как в денежной форме, так и "нефтью и газом".

Кроме того, он подчеркнул, что в случае несогласия Украины на компенсацию начнется "европейская война". По его словам, "война" неизбежна также в случае, если Украина продолжит пытаться забрать Крым.

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