Саакашвили предъявил Порошенко четыре "главных требования"

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Экс-президент Грузии, бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили, объехав всю Украину, сформулировал главные требования народа к власти - это борьба с коррупцией, выполнение обещания о продаже бизнеса, принятие нового избирательного законодательства и снижение тарифов на ЖКХ.

Экс-президент Грузии, бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили предъявил президенту Украины Петру Порошенко "четыре главных требования" украинского народа, сообщает РИА Новости.

Саакашвили объехал всю Украину и "услышал главные требования украинцев к власти", которые включают в себя борьбу с коррупцией, выполнение обещания о продаже бизнес-активов Порошенко, принятие нового избирательного законодательства и снижение тарифов на ЖКХ.

Бывший губернатор Одесской области резюмировал, что если Порошенко не выполнит эти требования, то "Украину ждет неконтролированный социальный взрыв".

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