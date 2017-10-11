Жертвами взрыва в Турции стали четыре человека

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Мощный взрыв прогремел на заводе в Турции. По предварительным данным, погибли четыре человека. Есть пострадавшие, однако их количество пока неизвестно. Инцидент произошел на нефтеперерабатывающем предприятии в провинции Измир.

Мощный взрыв прогремел на нефтеперерабатывающем предприятии в турецкой провинции Измир. Жертвами инцидента стали четыре человека. Есть пострадавшие, однако пока их количество неизвестно, передает "МИР24".

Как сообщили на самом заводе, взорвался резервуар, который ремонтировали рабочие. После этого возник пожар.

Ранее сообщалось, что взрыв произошел на китайской фабрике по производству фейерверков. Погибли семь человек.

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