В космосе начнут хоронить людей в ноябре

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В ноябре 2017 года состоятся первые космические похороны человека. Прах усопшего развеют на высоте 34 километров над поверхностью Земли. Стоимость подобной услуги составляет около 60 тысяч рублей.

Британская компания Ascension Flights представила возможность организации похорон человека в качестве посылки урны с прахом усопшего в космос. Об этом сообщает "Русская планета".

Первые космические похороны человека пройдут в ноябре этого года. Ранее компанией тестировались урны с умершими домашними животными. Эксперимент прошел успешно.

Прах человека развеют на высоте 34 километров над поверхностью Земли. Все события в космосе будут зафиксированы на видео. Стоимость подобной услуги составляет около 795 фунтов стерлингов (примерно 60 тысяч рублей – ред.).